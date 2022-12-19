Twitter anketi sonuçlandı: Elon Musk istifa edecek mi?

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Bakan Varank'tan 'sarılma' tepkisi: Kasetle gelen genel başkana darbe girişimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de katıldığı bir programda Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararın ardından yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin, açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na sarıldığı fotoğrafı yorumlayan Bakan Varank, "Ben bu resmi şöyle okuyorum, bakınız şu anda kasetle gelen genel başkana mağduriyet sosuna bürünmüş bir darbe gerçekleştiriliyor. Sayın Akşener zannedersem gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak." ifadelerini kullandı.