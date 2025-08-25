Yeni Şafak
Grok sohbetleri internete sızdı: Kişisel veriler tehlikede

12:3025/08/2025, Pazartesi
Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlamaları ne de süre sınırı içeriyor.
ABD merkezli Forbes dergisinin haberine göre, Grok yapay zeka sohbetlerinin 370 binden fazlası Google tarafından dizine eklendi ve erişime açıldı.

Kullanıcıların bir kerelik bağlantılar üzerinden paylaştığı oturumlar, arama sonuçlarında göründü. Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu ya da şiddet içerikli konuşmaların bulunduğu belirtildi.


Grok, paylaşımların anonimleştirildiğini savunsa da, oturumlarda kişisel bilgilerin çoğunlukla kimlik belirlemeye yetecek ayrıntılar içerdiği tespit edildi.


Uzmanlar, yapay zeka sohbetlerinin güvenli bir “günlük” ya da rol yapma alanı olmadığını, kişisel verilerin kolayca açığa çıkabileceğini vurguluyor.


Bağlantılar kontrolsüz şekilde açık kaldı

Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlamaları ne de süre sınırı içeriyor.


Bir kez çevrimiçi yayımlanan konuşmalar, manuel olarak kaldırılmadıkça arama motorlarında kalıyor. Bu durum, platforma duyulan güveni ciddi şekilde zedeledi.


Kullanıcılar ne yapabilir?

Teknoloji sitelerine göre kullanıcıların alabileceği önlemler şöyle sıralandı:

Sohbetlerinizi paylaşma butonunu kullanmayın. Daha önce paylaştığınız bağlantıları Google’ın içerik kaldırma aracı üzerinden silme talebinde bulunun. X platformundaki gizlilik ayarlarını gözden geçirerek verilerinizin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını sınırlayın.


Yapay zekada art arda gelen gizlilik krizleri

Grok, bu tür bir kriz yaşayan ilk yapay zeka platformu değil.


Daha önce ChatGPT sohbetleri ve Meta’nın bot konuşmaları da internete sızmıştı. Avrupa’da ise şirketlerin yaklaşık yüzde 25’i, yanlış bilgi ve gizlilik endişeleri nedeniyle Grok’u yasakladı.


Uzmanlara göre, teknoloji şirketleri ürünlerini hızla piyasaya sürüyor ancak kullanıcı gizliliğini yeterince sağlamadan harekete geçiyor. Bu tür ihlaller, yapay zeka teknolojisine olan güveni sarsıyor.

#ChatGPT
#Yapay Zeka
#Grok
