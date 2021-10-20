Teknoloji Instagram bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini başlatıyor
İNTERNET

Instagram bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini başlatıyor

Instagram, bir süredir gündemde olan bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini sonunda hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar artık mobil cihazlara ihtiyaç duymadan paylaşımları doğrudan bilgisayardan yapabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram bilgisayardan fotoğraf ve video yükleme özelliğini başlatıyor
Instagram

Instagram, insanların masaüstü web tarayıcısını kullanarak fotoğraf ve video yayınlama özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Platform, birkaç ay önce konuyla alakalı duyuru yaparak 'masaüstünden gönderi paylaşma' özelliğini hayata geçirmişti. Ve sonunda 21 Ekim itibariyle de tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek.

Instagram böylece kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşmanın yeni bir yolunu daha sunmuş oluyor.
Instagram böylece kullanıcılara fotoğraf ve video paylaşmanın yeni bir yolunu daha sunmuş oluyor.

Ayrıca bu hafta hayata geçecek olan özelliklerden bir diğeri de Ortak Çalışma olarak isimlendiriliyor. Böylece kullanıcılar fotoğraf ya da Reels gönderilerinin açıklamalarını birlikte yazabiliyorlar. Bunun yapılabilmesi için kullanıcılar Instagram'daki etiketleme ekranından başka bir hesabı ortak çalışmaya davet edebilecek.

Instagram ayrıca kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama aracı oluşturmanın yeni bir yolunu test ediyor. Bu özellik, doğrudan sağ üstteki + simgesine dokunarak bağış kampanyası başlatılmasına imkan tanıyacak.

Instagram'da bilgisayardan paylaşım nasıl yapılır?

Bilgisayardan Instagram'a paylaşım yapmak için öncelikle sağ üstteki + simgesine tıklamak gerekiyor. Daha sonrasında fotoğrafları ve videoları sürükle-bırak yöntemiyle yükleyin ve ardından formatı seçerek ilerlemeye devam edin. Tabii bu sırada filtre veya düzenleme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Son olarak açıklama ve konum bilgilerini de ekleyerek Paylaş düğmesine tıkladığınızda işlem tamam.

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