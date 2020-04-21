Nasa koşan tavuğu fotoğrafladı

NASA’dan bilim insanları, uzayın farklı bölgelerini an an takip ediyorlar. Bilim insanlarının bu gözlemleri, dikkat çekici görüntülerin yakalanmasını da sağlıyor. Koşan Tavuk Bulutsusu ismi verilen bulutsunun yakalanan yeni görüntüleri de NASA’nın paylaştığı dikkat çekici fotoğraflar arasında yer alıyor.

Gökbilimciler, dev gaz ve toz bulutunun uzayda koşan bir tavuk gibi görünmesi nedeniyle IC 2944’e Koşan Tavuk Bulutsusu ismini verdiler. İsmi küçük bir kümes hayvanından gelmesine rağmen bulutsu, devasa bir boyuta sahip. Bilim insanları, Koşan Tavuk Bulutsusu’nun Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 6.3 milyon katı olan 100 ışık yılı boyunca uzandığını düşünüyorlar.

Reuters nasa

Centaurus takım yıldızındaki Lambda Centauri yıldızı yakınındaki bulutsu, Dünya’dan 6.000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu uzaklık nedeniyle Koşan Tavuk Bulutsusu, Dünya’dan sadece küçük bir parıltı olarak görülebiliyor.

Koşan Tavuk Bulutsusu’nun ilgi çekici yeni fotoğrafı, astrofotoğraf Juan Filas tarafından yakalandı. Filas, bulutsunun görüntüsünü elde etmek için 12 saatlik bir pozlama kullandı. Webtekno'nun haberine göre; 12 saatlik pozlamanın ardından da ilgi çekici bu fotoğraf ortaya çıktı.

Filas tarafından elde edilen fotoğrafın sol üst köşesinde tavuğun kafası ve gagası görülebiliyor. Fotoğrafın sağ üst kısmında ise tavuğun kuyruğuna benzer bir görüntü görülebiliyor. Tavuğun vücudunun büyük bir kısmı ise bulutsunun gaz ve tozla çevrili kısmında görülebiliyor.

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