Samsung iPhone X’u tiye aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ABD’li teknoloji devi Apple arasında kıyasıya rekabet her yıl hız kesmeden devam ediyor. Telefon pazarında lider iki marka olan Samsung ve Apple, pazar, tasarım ve donanım alanlarında kıyasıya rekabetin yanı sıra birbirlerine karşı yürüttükleri reklamlar ile de bir birleri arasındaki rekabeti kızıştırmaya devam ediyorlar. Samsung, GalaxyS9 cihazına çektiği reklamla yine Apple’a taş atarak ortalığı karıştırdı.

Firma, yayınladığı reklamda Samsung Galaxy S9’un LTE performansına vurgu yapıyor. Bir Apple Store’a giden müşteri genius’a iPhone 10’un en hızlı indirme hızına sahip olmadığını ifade ediyor. Genius ise iPhone X’un iPhone 8’e göre daha hızlı indirme hızına sahip olduğunu ifade ediyor. Sonrasında müşteri ise Samsung Galaxy S9’un indirme hızının daha yüksek olduğunu söyleyerek genius’a Galaxy S9’un geleceğin telefonu olduğunu ifade ediyor. Genius ise söz konusu durum karşısında cevap veremiyor ve öylece kalıyor.

İşte Samsung’un Apple’ı iğnelediği o reklam: