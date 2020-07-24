Teknoloji devlerinin Temsilciler Meclisi'ne gidişi ertelendi

Tekelleşme karşıtı alt komite tarafından bir anlamda sorgulanacak olan teknoloji devlerinin CEO'larının görüşmesi ertelendi.



ABD Adalet Bakanlığı da dört büyük teknoloji platformunu inceliyor. Bakanlık ve eyalet başsavcıları Google ve Facebook'a bakarken, Facebook ve Amazon da Federal Ticaret Komisyonu tarafından soruşturuluyor.

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John Lewis'in ölümü ertelemeyi etkiledi

CNBC'nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi'nin Pazartesi günü yapılması planlanan toplantının, geçen hafta yaşamını yitiren ve sivil haklar alanındaki mücadelesi ile tanınan Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis için yapılacak tören nedeniyle ertelenecek.

Daha sonra yapılması beklenen Komite toplantısında Amazon CEO'su Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın sahibi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Kongre üyelerinin sorularını yanıtlamaları bekleniyor.