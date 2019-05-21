Trump’ın emriyle Android yasağı

ABD’li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet’e bağlı olan Google, ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı. ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei’yi ekledi. Huawei artık ABD’de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek. Elektronik tedarik zinciri uzmanları Huawei’nin ABD’de üretilen parçaları kullanmadan faaliyetlerini yürütebileceğinden şüphe ediyorlar.

ERİŞİM ENGELİ YENİ TELEFONLARA

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni yazılım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek. Yeni Huawei telefonların Android işletim sistemini kullanan tipleri, aralarında Google Play Store, Gmail ve YouTube’un da bulunduğu yazılımlara erişimi kaybedecek. Aynı kaynak, “Huawei bundan sonra (işletim sistemi) Android’in sadece açık kaynak versiyonunu kullanabilecek ve Google’ın kendisine özgü yazılımlarına ve hizmetlerine erişemeyecek” dedi.

MEVCUT KULLANICILAR GÜNCELLEME ALACAK

Telefonunda hali hazırda Google yazılımları olanlar ise bunların güncellemelerini kullanabilecek. Google sözcüsü, “Şu anda hizmetlerimizi kullanan kişiler, Google Play ile Google Play Protect güvenlik hizmetlerini, hali hazırda var olan Huawei ekipmanlarında kullanabilecekler” dedi. Ayrıca Huawei’den yapılan açıklamada da, akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edileceği duyuruldu. Yine ABD hükümetinin gereksinimlerine uymakla birlikte tüketicilerin halihazırda kullandığı mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin de çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

REKLAM

GOOGLE’IN DA GÜCÜ ZAYIFLAR

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre, 2018 yılında dünyada toplam 1.4 milyar adet telefon satıldı; bunların 292 milyon adetini Samsung, 209 milyonunu Apple, 206 milyonunu ise Huawei markalı cihazlar oluşturdu. ABD’li Google, Çinli Huawei’ye yaptırım kararı alırken, dünyanın en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden 7’si Çinli ve bunların hepsi de Androidli cihazlar üretiyor. Başka Çinli markalara da ABD’den benzer yaptırımlar gelmesi halinde Google’ın da pazar gücünün zayıflama ihtimali artıyor. Öte yandan, ABD’li çip üreticileri Intel, Qualcomm, Xilinx ve Broadcom da; Huawei’ye kritik yazılım satışını durdurduklarını çalışanlarına iletti.

Ticari savaş büyümeye engel

Angel Gurria

OECD Direktörü Angel Gurria ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel toparlanmaya sekte vurduğunu ve yatırımlarla büyümeye tehlike oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Gurria’ya göre, daha büyük hasar potansiyeli de hala mevcut. CNBC’ye konuşan Angel Gurria, şöyle devam etti: "Herkes iki ülke arasında anlaşma olmasını bekliyor ancak sorun şu ki; eğer gerilim devam ederse bu gerilimin yayılma etkisi daha belirgin hale gelir."