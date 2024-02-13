Türkiye'nin uluslararası öğrenci kabulünde önemli bir rol oynayan ve uluslararası geçerliliğe sahip olmasını hedeflenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı.

TR-YÖS ne zaman yapılacak?

TRYÖS 2024 Sınavı yılda iki defa yapılacaktır. Birinci TR-YÖS Sınavı ise 18 Mayıs 2024 tarihinde yapılacaktır. İkinci TR-YÖS Sınavı ise 27 Ekim 2024 – Pazar gününde yapılacaktır.

TR-YÖS-1 başvurusu ne zaman?

Birinci TRYÖS Sınavı için başvuru tarihleri 1 Mart 2024 ile 18 Mart 2024 tarihi arasında yapılması gerekmektedir.

TR-YÖS-2 başvuru tarihi ne zaman?

İkinci TRYÖS Sınavı için başvuru yapacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri 16 Ağustos ile 2 Eylül 2024 Arasında yapılması gerekmektedir.

TR-YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1. TRYÖS Sınav sonuçları ise 14 Haziran 2024 Tarihinde açıklanacaktır. İkinci TRYÖS Sınavı’nın sonuçları ise 22 Kasım 2024 tarihinde açıklanacaktır.

TR-YÖS nedir?

TR-YÖS, ÖSYM tarafından yapılacak olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınav.

YÖS’e kimler girebilir?

* Yabancı uyruklular,

* Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler,

* Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

* KKTC uyruklu olup GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

• T.C. uyruğundan bulunanlar ile uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde sınava girebilirler.

YÖS sınavına girmek için şartlar neler?

YÖS Adaylarının lise son sınıfta olmaları ya da mezun olmaları halinde şu şartları taşıması gerekir;

Yabancı Uyruklu Olmaları,

Doğum ile birlikte Türk Vatandaşı olup daha sonra Türk vatandaşlığından çıkma izni olanlar (Mavi Kart- 5901 sayılı yasa),

Yabancı Uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Vatandaşlığına geçen kişiler ve Çifte Uyruklular,

Yabancı bir ülkede bulunan Türk okullarında eğitim ve öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler (Örneğin: Batı Avrupa Açık Lise Programı gibi),

Türkiye’de lise eğitimi gören tamamen y,abancı uyruklu öğrenciler,

GCE AL sınavına sahip olan kişiler

YÖS şartlarını yerine getirmiş sayılır ve YÖS Sınavı’na istedikleri zaman katılabilirler. Türkçe bilmek ya da Türkçeyi bildiğinizi belgelendirmeniz YÖS şartları arasında yer almaz. Üniversite kabullerinde Türkçe bilme şartı zorunlu kılınmaz. YÖS Sınav sonuçları ile birlikte üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra, seviye belirlenme amacı ile Yabancı Öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme Sınavları düzenlenir. Sınav sonuçları değerlendirmelerinde ise, öğrenciler A, B ya da C gruplarına ayırılır.







