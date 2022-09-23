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UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye, bu skorla B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Diğer maçlar ise Litvanya-Faroe Adaları: 1-1. Hırvatistan-Danimarka: 2-1, Lihtenştayn-Andorra: 0-2 skorla tamamlandı. İşte UEFA Uluslar Ligi grup 5. hafta maç sonuçları

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi sonuçları: UEFA Uluslar Ligi grup 5. hafta maçları kaç kaç bitti?
​UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maç sonuçları

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sonuçları

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup:

  • Hırvatistan-Danimarka: 2-1
  • Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

  • Polonya-Hollanda: 0-2
  • Belçika-Galler: 2-1

C Ligi 1. Grup:

  • Litvanya-Faroe Adaları: 1-1
  • Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

  • Kazakistan-Belarus: 2-1
  • Slovakya-Azerbaycan: 1-2

D Ligi 1. Grup:

  • Letonya-Moldova: 1-2
  • Lihtenştayn-Andorra: 0-2

ÖZET: Türkiye - Lüksemburg maç sonucu, 3-3
ÖZGÜN
ÖZET: Türkiye - Lüksemburg maç sonucu, 3-3
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