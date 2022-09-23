UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar

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Türkiye'nin yeni UNECSO adayı: İznik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için UNESCO’ya ‘2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere’ Türkiye’den sadece Bursa’nın İznik ilçesiyle ilgili dosyayı gönderdi. Bursa’nın 2014 yılında Hanlar Bölgesi, sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlayan UNESCO serüvenine, ‘Yaratıcı Şehirler Ağı ve Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyeliklerinin ardından’ İznik’in de eklenmesi için geri sayım başlamış oldu.