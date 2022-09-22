Özgün ÖZET Türkiye - Lüksemburg maç sonucu, 3-3
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ÖZET: Türkiye - Lüksemburg maç sonucu, 3-3

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında grup ikincisi Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çaldı. Lüksemburg, 8. dakikada Martins'le öne geçti. 16. dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1 eşitlik sağlandı. Lüksemburg, 37. dakikada Sinani ile öne geçerken A Milli Takımımız bu gole 39. dakikada cevap verdi. Cengiz Ünder'in ortasında Chanot topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 2-2. dakikalar 69’u gösterdiğine Gerson Rodrigues takımının 3. golünü attı. 87. dakikada İsmail Yüksel A Milli Takımımımızın 3-3 eşitlik golünü attı. Milli takımın bu karşılaşmadan aldığı 1 puan ile grubu lider bitirdi ve B Ligi'ne yükselmesini garantiledi. Türkiye-Lüksemburg maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye-Lüksemburg özet izle, golleri kim attı?
Türkiye-Lüksemburg özet izle

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye, Lüksemburg ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 9. dakikasında gelişen Lüksemburg atağında A Milli Takımımızın savunmasının arkasına atılan top sonrasında Eren Elmalı ve kaleci Uğurcan Çakır anlaşamadı. Eren Elmalı'nın yükseklik kazandırdığı top, Uğurcan Çakır'ı aştı ve Martins'in önüne düştü. Martins, kendisine adeta ikram gibi gelen fırsatı kaçırmadı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Dk. 37 Sinani (Lüksemburg), Dk. 16 Cengiz Ünder (Penaltıdan), Dk. 39 Chanot kendi kalesine attığı golle skor 2-2 oldu. 69. dakikada Gerson’un attığı golle Lüksemburg 2-3 öne geçerken, 87. dakikada İsmail Yüksel A Milli Takımımımız 3-3 eşitlik golünü attı.

Türkiye-Lüksemburg maçı pozisyonunn
Türkiye-Lüksemburg maçı pozisyonunn

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçı Türkiye-Lüksemburg özeti

8. dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

15. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.

Türkiye-Lüksemburg maçı
Türkiye-Lüksemburg maçı

37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.

39. dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 2-2.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

60. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahasına yaptığı ortaya kaleye çok yakın mesafeden kafa vuruşu yapan Enes Ünal, kaleci Moris'i geçemedi.

62. dakikada Milliler, gol için bastırıyor. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı ortaya çok iyi yükselen Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda Lars Gerson, topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada Sinani'nin uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Florian Bohnert, boş durumda olan Gerson'u gördü. Ülkemizde Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giyen tecrübeli golcü, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

87. dakikada İsmail Yüksel A Milli Takımımımız 3-3 eşitlik golünü attı. Skor 3-3.

Türkiye-Lüksemburg 11’ler

  • Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu
  • Lüksemburg: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastian Thill, Barreiro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani


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