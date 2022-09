ÖZET: Türkiye - Lüksemburg maç sonucu, 3-3 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında grup ikincisi Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Türkiye-Lüksemburg maçında, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çaldı. Lüksemburg, 8. dakikada Martins'le öne geçti. 16. dakikada Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1 eşitlik sağlandı. Lüksemburg, 37. dakikada Sinani ile öne geçerken A Milli Takımımız bu gole 39. dakikada cevap verdi. Cengiz Ünder'in ortasında Chanot topu kendi ağlarına gönderdi. Skor 2-2. dakikalar 69’u gösterdiğine Gerson Rodrigues takımının 3. golünü attı. 87. dakikada İsmail Yüksel A Milli Takımımımızın 3-3 eşitlik golünü attı. Milli takımın bu karşılaşmadan aldığı 1 puan ile grubu lider bitirdi ve B Ligi'ne yükselmesini garantiledi. Türkiye-Lüksemburg maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

