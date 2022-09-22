Bugün kimin maçı var? 22 Eylül Perşembe spor gündemi

Bugün hangi maçlar var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? sorusu spor severlerin yakın takibinde. Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Peki, 21 Eylül Çarşamba bugün maç var mı, hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Bugün TV'de hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün maç var mı?

Bugün kimin maçı var?

21.45 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile karşılaşacak. Türkiye-

Lüksemburg maçı saat kaçta?

17.00 Kazakistan - Belarus

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19.00 Letonya - Moldova

21.45 Hırvatistan - Danimarka

21.45 Fransa - Avusturya

21.45 Polonya - Hollanda

21.45 Belçika - Galler

21.45 Litvanya - Faroe Adaları

21.45 Slovakya - Azerbaycan

21.45 Liechtenstein - Andorra

Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 5. maçında bugün Lüksemburg'u konuk edecek. Mücadelenin başlama saati saat 21.45.

Türkiye-Lüksemburg maçı nerede oynanacak?

Türkiye-Lüksemburg mücadelesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Türkiye-Lüksemburg maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Türkiye-Lüksemburg maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Türkiye-Lüksemburg maçı muhtemel 11'ler

TÜRKİYE

ALTAY, ZEKİ, OZAN, KAAN, FERDİ, İRFAN CAN, ORKUN, CENGİZ, HALİL, KEREM, SERDAR

LÜKSEMBURG:

MORİS, MAHMUTOVİC, CHANOT, MARTİNS, PİNTO, BARREİRO, GERSON, THİLL, BOHNERT, SİNANİ, RODRİGUES

Beşiktaş gündemi

11.00 - 13.30 Beşiktaş, yapacağı antrenmanlarla Fenerbahçe maçının çalışmalarına devam edecek.

15.00 Siyah-beyazlılarda yeni transfer Nathan Redmond, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe gündemi

- Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

Galatasaray gündemi

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Dünya Göçebe Oyunları gündemi

10.00 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Avrupa Kulüpler Birliği Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

18.00 Avrupa Kulüpler Birliği Toplantısı, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilecek.

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Türkiye Basketbol gündemi

16.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Yemeksepeti arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün saat 20:30’da.

FIBA Kadınlar Dünya Kupası maçları bugün var mı?

FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 2 grupta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.

ÖZGÜN UEFA ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada yer alıyor?