Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlanacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası verdi. Yılda 2 kere ulaşım desteği verilecek. Peki, kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği nedir kime ne zaman, ne kadar verilecek? Üniversite ulaşım desteği başvuru ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

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