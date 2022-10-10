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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi

Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlanacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası verdi. Yılda 2 kere ulaşım desteği verilecek. Peki, kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği nedir kime ne zaman, ne kadar verilecek? Üniversite ulaşım desteği başvuru ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği nasıl alınır, başvurular ne zaman? Ulaşım destek parası ne kadar?
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.

Üniversite eğitim desteğin ne kadar verilecek?

  • 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Üniversite ulaşım destek parası başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için açıklama henüz gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç lira verilecek?

Ulaşım desteği için detaylar henüz açıklanmadı. Üniversite öğrencilerine verilecek ulaşım destek ödemesinin detayları açıklanır açıklanmaz tüm bilgiler burada yer alacaktır.

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