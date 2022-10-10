Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.
Üniversite eğitim desteğin ne kadar verilecek?
- 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
Üniversite ulaşım destek parası başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için açıklama henüz gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.
Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç lira verilecek?
Ulaşım desteği için detaylar henüz açıklanmadı. Üniversite öğrencilerine verilecek ulaşım destek ödemesinin detayları açıklanır açıklanmaz tüm bilgiler burada yer alacaktır.