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Esnafa nefes aldıracak yeni destek paketi geliyor: Esnaf kredi paketinin detayları belli oldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken devlete ödenecek borçlarla ilgili, "Bugün artık yeniden bir yapılanma lazım. Kredi, SGK ve vergi borcu gelmiş. Esnaf hepsini birden yatıramıyor. Bir yapılanmanın acilen yapılması lazım." demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati esnafa nefes aldıracak yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Binlerce esnafı rahatlatacak kredi paketinin detayları belli oldu. Peki esnafa yeni kredi paketinde neler var, kredi üst limiti artacak mı, faiz oranı düşecek mi? Esnaf destek paketi nasıl olacak? İşte paketin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnafa yeni kredi paketinde neler var, kredi üst limiti artacak mı, faiz oranı düşecek mi?
Esnaf destek paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa nefes aldıracak yeni destek paketinin sinyalini vermişti, çalışmalar hızlandı. Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu söyledi. Her türlü ihtiyacın Hazine üzerinden karşılanacağını vurguladı.

Halkbank esnaf kredi üst limit ne kadar olacak?

Esnafın finansman ihtiyacı için yeni bir destek paketi geliyor. TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin liraya çıkacak.

Esnaf kredi faiz oranı ne kadar düşecek?

  • Kredi faizi ise yüzde 7,5'e düşecek. Paketin toplam büyüklüğü ise 100 milyar lira olacak.

Esnaf kredi paketi detayları ne zaman açıklanacak?

Esnafa yeni kredi paketinde sona gelindi. Hazırlanan paketle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor. Hükümetin bugüne kadar Halkbank üzerinden esnafa sağladığı destek tutarı 234 milyar liraya ulaştı.

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