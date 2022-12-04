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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Ulaşım desteği kimlere verilecek, ödemeler ne zaman yapılacak?

Üniversite ulaşım desteği binlerce öğrencinin gündeminde. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlanacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası verdi. Yılda 2 kere ulaşım desteği verilecek. Peki, kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği nedir kime ne zaman, ne kadar verilecek? Üniversite ulaşım desteği başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği nasıl alınır, başvurular ne zaman? Ulaşım destek parası ne kadar?
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman, ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.

Üniversite eğitim desteğin ne kadar verilecek?

  • 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Üniversite ulaşım destek parası başvuruları nereden, nasıl yapılacak?

Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Üniversite ulaşım desteği vakıflar aracılığıyla yapılacak.

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, beli oldu mu?
Üniversite ulaşım desteği ne kadar, beli oldu mu?

Üniversite ulaşım desteği kim alacak?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız.

Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç lira verilecek?

  • Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak.

Üniversite öğrencileri ulaştırma parası nereye yatacak?

Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.

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