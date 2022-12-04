Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Ulaşım desteği kimlere verilecek, ödemeler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız." dedi.
Üniversite eğitim desteğin ne kadar verilecek?
- 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağı destekle ilgili Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimize ailelerinin yanına gidip gelmeleri için yılda 2 kere ulaşım desteği vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
Üniversite ulaşım destek parası başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Üniversitelilere sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Üniversite ulaşım desteği vakıflar aracılığıyla yapılacak.
Üniversite ulaşım desteği kim alacak?
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız.
Üniversite ulaşım desteği ne kadar, kaç lira verilecek?
- Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak.
Üniversite öğrencileri ulaştırma parası nereye yatacak?
Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.