Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Ulaşım desteği kimlere verilecek, ödemeler ne zaman yapılacak? Üniversite ulaşım desteği binlerce öğrencinin gündeminde. Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlanacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası verdi. Yılda 2 kere ulaşım desteği verilecek. Peki, kimlere ulaşım desteği verilecek? Üniversite ulaşım desteği nedir kime ne zaman, ne kadar verilecek? Üniversite ulaşım desteği başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

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