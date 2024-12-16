Vana, kullanıcılara verileri üzerinde sahiplik ve kontrol sağlamak için tasarlanmış, yerel EVM uyumlu bir 1. Katman blok zinciridir. Vana Coin, kripto dünyasında yeni fırsatlar arayan yatırımcılar ve DeFi ekosistemine katılmak isteyen kullanıcılar için önemli bir dijital varlık olarak öne çıkmaktadır.

Vana Coin Nedir ve Ne İşe Yarar?

Vana Coin, kripto para dünyasında dikkat çeken bir proje olup, özellikle büyük veri ve yapay zeka alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CoinMarketCap gibi platformlarda da yer alan Vana, PlatformAI & Big Data olarak adlandırılan bir ekosistemin temel taşını oluşturur.

Vana Coin Temel Özellikleri Neler?

Gösterilen Ethereum veya benzeri blokzincir ağlarında çalışır. DeFi platformlarında staking, ödüllerme ve likidite sağlama sesleri kullanılır. Hızlı işlemler, düşük işlem maliyetleri ve kullanıcı hediyeleri sunar. Kripto para arz-talep dengesi ve proje fiyatını etkiler.



