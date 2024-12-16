Bitcoin’de Trump rüzgarı devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Asya piyasalarında bu sabah 106 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak ABD’yi ‘gezegenin kripto başkenti’ haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu. Kripto paralara Trump’un Biden yönetiminden çok daha dostane yaklaşacağı düşünülüyor.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Trump, geçtiğimiz perşembe, ülkede petrol rezervlerine benzer şekilde bir dijital para rezervi oluşturmayı düşündüğünü yineledi.

Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak 106 bin 533 dolara kadar yükseldi.

Dünya genelinde 562 milyona çıkan kripto para yatırımcısı kripto borsalarını yakından takip ediyor. Bu rakam 2023 yılında dünya genelinde 420 milyondu. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada yer alıyor.







