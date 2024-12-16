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Bitcoin sert yükselişini sürdürüyor! Trump etkisiyle 106 bin doları aştı

Bitcoin sert yükselişini sürdürüyor! Trump etkisiyle 106 bin doları aştı

09:3416/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bitcoin rekor kırdı
Bitcoin rekor kırdı

Bitcoin, yükselişine devam ederek tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Asya piyasalarında bu sabah 106 bin dolar seviyesini aştı. Kripto para birimi Bitcoin, 5 Kasım'daki Donald Trump zaferinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kazandı.

Bitcoin’de Trump rüzgarı devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Asya piyasalarında bu sabah 106 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak ABD’yi ‘gezegenin kripto başkenti’ haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu. Kripto paralara Trump’un Biden yönetiminden çok daha dostane yaklaşacağı düşünülüyor.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Trump, geçtiğimiz perşembe, ülkede petrol rezervlerine benzer şekilde bir dijital para rezervi oluşturmayı düşündüğünü yineledi.

Bitcoin fiyatı yeni bir rekor kırarak 106 bin 533 dolara kadar yükseldi.

Dünya genelinde 562 milyona çıkan kripto para yatırımcısı kripto borsalarını yakından takip ediyor. Bu rakam 2023 yılında dünya genelinde 420 milyondu. Türkiye nüfusuna oranla kripto para yatırımcı sayısında yüzde 19,3'le dünyada üçüncü sırada yer alıyor.



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