Özgün Wifi şifresi nasıl değiştirilir? 2022 wifi şifresi değiştirme
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Wifi şifresi nasıl değiştirilir? 2022 wifi şifresi değiştirme

Kablosuz internet bağlantısı Wifi, telefon, tablet ve bilgisayara uzaktan bağlanma imkanı sağlar. Wifi bağlantısı kurabilmek için modem şifresine ihtiyaç duyulmakta. Modeme konulan şifre başkasının internetinize erişimini engeller. Peki, Wifi şifresi nasıl değiştirilir? 2022 wifi değiştirme için neler yapılmalı? İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wifi şifresi nasıl değiştirilir? Modem şifresi nasıl değiştirilir?
Wifi şifresi nasıl değiştirilir? Modem şifresi nasıl değiştirilir?

Wifi şifresi diğer adıyla modem şifresi aynı şeylerdir. Kablosuz internet anlamına gelen wifi şifresi başkalarının erişim sağlamaması açısından oldukça önemlidir. Peki Wifi şifresi nasıl değiştirilir? 2022 wifi değiştirme için neler yapılmalı? Tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...

Wifi şifresi nasıl değiştirilir? Modem şifresi nasıl değiştirilir?

İnternet bağlantısını daha güvenli hale getirmek isteyenler için şifre değiştirme imkanı bulunur. Bunun öncelikle modem arayüzüne girmek şarttır. Bunun yanı şıra kullanıcı adı ve şifre bilgisi mutlaka olmalıdır. Eğer söz konusu bilgiler bilinmiyorsa müşterisi olduğunuz internet sağlayıcısından bilgileri almanız gerekmektedir.

Kablosuz ağ bağlantısının şifreli olması güvenlik açısından önemlidir. Başka kişilerin bağlanmasını engeller. Güçlü bir WİFİ şifresi olası kırma işlemine karşı güvenlilik sağlar. Modem şfireniz ne kadar güçlü olursa ağ bağlantısı o kadar güçlü olur. Bu yüzden modem şifresi belirlerken rakam, sayı, harf ve sembollerle desteklenmelidir.


  1. Wifi bağlantınızın açık olduğundan emin olun
  2. Herhangi bir cihazdan web tarayıcısını açın
  3. İnternet tarayıcısının adres alanına “192.168.1.1” yazın
  4. Sayfa açılmazsa “192.168.1.2”, “192.168.2.1” veya “192.168.2.2” olarak deneyin
  5. Karşınıza çıkan sayfada modem ara yüzüne girmek için kullanıcı adı ve şifre istenir
  6. Kablosuz ağı bağlantınızın adını ve şifresini bilmiyorsanız internet sağlayıcısından öğrenin
  7. Giriş yaptıktan sonra menüden “Kablosuz Ağ Ayarları” seçeneğine tıklayın
  8. Buradan “Ağ Şifreleme” bölümüne gidin
  9. Ağ Şifreleme bölümünden wifi adını ve şifresini değiştirebilirsiniz.

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