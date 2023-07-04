Wifi şifresi diğer adıyla modem şifresi aynı şeylerdir. Kablosuz internet anlamına gelen wifi şifresi başkalarının erişim sağlamaması açısından oldukça önemlidir. Peki Wifi şifresi nasıl değiştirilir? 2022 wifi değiştirme için neler yapılmalı? Tüm soruların cevaplarını sizler için derledik...

WİFİ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İnternet bağlantısını daha güvenli hale getirmek isteyenler için şifre değiştirme imkanı bulunur. Bunun öncelikle modem arayüzüne girmek şarttır. Bunun yanı şıra kullanıcı adı ve şifre bilgisi mutlaka olmalıdır. Eğer söz konusu bilgiler bilinmiyorsa müşterisi olduğunuz internet sağlayıcısından bilgileri almanız gerekmektedir.

Kablosuz ağ bağlantısının şifreli olması güvenlik açısından önemlidir. Başka kişilerin bağlanmasını engeller.

Güçlü bir WİFİ şifresi olası kırma işlemine karşı güvenlilik sağlar. Modem şfireniz ne kadar güçlü olursa ağ bağlantısı o kadar güçlü olur. Bu yüzden modem şifresi belirlerken rakam, sayı, harf ve sembollerle desteklenmelidir.

Wifi bağlantınızın açık olduğundan emin olun Herhangi bir cihazdan web tarayıcısını açın İnternet tarayıcısının adres alanına “192.168.1.1” yazın Sayfa açılmazsa “192.168.1.2”, “192.168.2.1” veya “192.168.2.2” olarak deneyin Karşınıza çıkan sayfada modem ara yüzüne girmek için kullanıcı adı ve şifre istenir Kablosuz ağı bağlantınızın adını ve şifresini bilmiyorsanız internet sağlayıcısından öğrenin Giriş yaptıktan sonra menüden “Kablosuz Ağ Ayarları” seçeneğine tıklayın Buradan “Ağ Şifreleme” bölümüne gidin Ağ Şifreleme bölümünden wifi adını ve şifresini değiştirebilirsiniz.

ZXYEL, ASUS VE TP-LİNK MODEM ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

WiFi şifrenizi değiştirdiniz, ekstra güvenlik için modem şifrenizi de mi değiştirmek istiyorsunuz? Veya kendinize “modem şifremi unuttum ne yapabilirim?” diye mi soruyorsunuz? Modem şifre değiştirme de telefondan veya bilgisayardan yapılabiliyor. Tek ihtiyacınız olan, modem IP adresi. Modem arayüzüne ulaşmak için modem IP adresini bilmeniz şart. Windows’ta komut satırına ipconfig yazarak varsayılan ağ geçidi satırından modem IP adresini alabilirsiniz. Şimdi, modem şifresi nasıl değiştirilir? adım adım görelim:

Modem IP adresini tarayıcınızın adres satırına yazarak modem arayüzü sayfasına ulaşın. Kullanıcı adı ve şifreyi bilmiyorsanız, unuttuysanız, modemin arkasındaki ufak deliğe basılı tutarak sıfırlayabilirsiniz. Modem arayüzüne ulaştıktan sonra, yönetim sekmesine ilerleyin. Yönetim altında şifre ayarları sayfasından, modem şifresini değiştirebilirsiniz.