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Özgün Yatsı Ezanı Kaçta Okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir il il yatsı namazı vakitleri
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Yatsı Ezanı Kaçta Okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir il il yatsı namazı vakitleri

Yatsı ezanı kaçta okunuyor?sorusu Ramazan ayının gelmesi ile daha fazla araşırılmaya başlandı. Ramazan ayında kılınan teravih namazını kılmak için vatandaşlar bulundukları illere göre yatsı namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet'in belirlemiş olduğu namaz vakitlerine göre il il yatsı namazı vakitlerini sizler için derledik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yatsı namazı vakitleri: İl il yatsı ezanı saat kaçta okunuyor?
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber Teravih namazının beraber kılındığı yatsı namazı vakitlerine dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Teravih namazı camilerde cemaat ile ve evde cemaat ile veya bireysel olarak kılanabilir. Peki, yatsı namazı saat kaçta? Teravih namazı saatleri nedir? İşte detaylar...

DİYANET YATSI NAMAZI SAATLERİ

DİYANET ANKARA YATSI NAMAZI SAATLERİ

DİYANET İZMİR YATSI NAMAZI SAATLERİ

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

  • Ezan okunduktan sonra sırayla:
  • 4 Rekât yatsının ilk sünneti
  • 4 Rekât yatsının farzı
  • 2 Rekât yatsının son sünneti
  • 20 Rekât teravih
  • 3 Rekât vitir namazı kılınır.
  • Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.
  • İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

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