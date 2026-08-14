Anasayfa
Yazarlar
Ebubekir Sifil
Mübarek topraklardan…

Mübarek topraklardan…

Ebubekir Sifil
04:00, 14/08/2026, Cuma • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mübarek topraklardan…

Siz bu satırları okurken, bir grup dostla birlikte toplam 8 gün sürecek bir umre programının son iki gününe girmiş olacağız.

Programın ilk bölümünde Medine-i Münev-vere’de 4 gün kalarak Efendimiz’in (s.a.v.) misafiri olma şerefine nail olduk. Belde-i Tayyibe’de geçirdiğimiz 4 gün, mümkün olduğunca Efendimiz’in huzurunda, O’nun yakınında bulunmaya çalıştık. Olağanüstü kalabalık sebebiyle bunun mümkün olmadığı zamanlarda vaktimizi Mescid-i Nebi’nin daha dış mekânlarında ibadet ve sohbetle geçirmenin gayreti içinde olduk. Bu arada O’nun yakınında O’nun bir sünnetini ihya etmiş olmak adına Ali el-Kârî merhumun Tezyînu’l-İbâre li Tahsîni’l-İşâre isimli risalesini müzakere ederek okuduk. Bu çerçevede Mescid-i Nebi’de öğle namazı sonrası akdedilen bir “Sahîh-i Müslim meclisi”ne kısa bir süreliğine de olsa iştirak etme imkânı bulduk.

Sair zamanlarda kısa programlar halinde Uhud ve Hendek savaşlarının cereyan ettiği mekânlara gittik. Bir akşam Abdurrahman b. Avf’ın (r.a.) Medine’de bulunan ve şimdi Sivaslı bir kardeşimiz tarafından işletilen hurma bahçesindeki dar kapsamlı dost meclisinde ilmî bir meseleyi müzâkere etmenin damaklarımızda bıraktığı tat, orada yediğimiz hurmaların tadından daha baskındı…

Ardından, normal bir otobüs yolculuğuyla en az 5 saat süren 450 km’lik Medine-Mekke arasını hızlı trenle 2 saat 10 dakikada katettikten sonra Kutlu Belde’ye vasıl olduk. Gelir gelmez tavaf ve sa’y vazifelerini yerine getirdik. Şimdi Mekke-i Mükerreme’nin atmosferini hücrelerimize çekmeye, nafile tavafa ve namaza devam ediyoruz. Bu arada Haremeyn-i Şerifeyn›e selam gönderen kardeşlerimizin selamlarını ilettik ve dua taleplerini gücümüz yettiğince yerine getirdik.

Söylemeden geçemeyeceğim, Kâbe-i Muazzama’yı çepeçevre kuşatmış bulunan o azman azman binalara ne zaman baksam gerçek anlamda bir kasvet basıyor. Harem-i Şerif’e tepeden bakan bu heyûlâlaların “görüntü kirliliği” dışında, Kâbe’ye saygısızlıktan başka bir anlamı yok…

Mescid-i Nebevî’de olduğu gibi Mescid-i Haram’da da ilmî halkalarımız devam ediyor, burada da tavaf ve namazdan arta kalan zamanlarda Hadis Usulü’ne dair muhtasar bir metin okumayı sürdürüyoruz.

Bu mübarek mekânlarda bu tarz faaliyetlerin daha bir bereketli olduğunu bilenler bilir. Elbette burada bulunmamızın temel amacı tavaf, sa’y, namaz gibi ibadetlere öncelik vermek... Ancak bu amellerin yanı sıra başka salih amellere yönelmeye de elbette bir mâni yok…

Gerek Mekke-i Mükerreme’de gerekse Medine-i Münevvere’de Efendimiz’in (s.a.v.) ve Sahabe’nin nefes aldığı ortamların havasını teneffüs etmek; Bedir, Uhud, Hendek... gibi büyük savaşların ve asr-ı saadetin diğer önemli hadiselerinin cereyan ettiği mekânlarda fiilen bulunarak bu olayları yeniden tefekkür etmek şüphesiz önemlidir. Ancak özellikle hacc ve umre için mukaddes beldeye defaatle gelmiş olanlar bakımından bu ziyaretlere her defasında uzun zamanlar tahsis etmektense, hatta alışverişlere gereğinden fazla zaman ayırmaktansa, Haremeyn-i Şerîfeyn›in manevî atmosferinde zamanı Kur’an ve Sünnet’le doldurmak daha önemlidir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.

Geçici bir zaman için de olsa dünyanın bitmeyen gailelerinden, gündemlerinden… sıyrılıp ahirete odaklanmak, gerçek anlamda bir “yenilenmek”tir ve bunu bu topraklardan başka yerde gerçekleştirmek mümkün değil…

Hayırlı cumalar…

Başlıklar :AktüelHayatEbubekir Sifil
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026