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Yürek Çıkmazı 16. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 15. bölümünde, Halil’in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep’in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep’in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep’i azlederek davayı geri çeker. Yürek Çıkmazı 15. bölümü tek parça full izlemek ve 16. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:41 . 8/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 15. Bölüm

Yürek Çıkmazı 15. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 16. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Yürek Çıkmazı’nın son bölümüne, özetine ve 16. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Halil’in Sefer tarafından tehdit edildiğini öğrenen Ali Fuat, Zeynep’in gerçek babası olduğunu itiraf etmek zorunda kalır. Zeynep’in karşısına bir katil olarak çıkmaya cesaret edememiş, miras davasını bahane ederek, ona daha yakın olabilmeyi planlamıştır. Ama şimdi kızının hayatı tehlikededir. Ertesi gün hiç düşünmeden Zeynep’i azlederek davayı geri çeker.

Öğrendiği bu gerçekle ne yapacağını bilemeyen Halil ise, Ali Fuat’a verdiği sözü tutar ve Yürek Çıkmazı’na geri döner. Ama hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Yusuf nerdeyse dedesinin kopyası olmuş, dershaneye gitmesine izin verilmeyen Seray adeta eve hapsedilmiştir. Halil’in ayağa kalıp yeniden başlamaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Yılmaz’ın planı dâhilinde eve çağırılan İlker, Birsen’e talip olur.

Öte yandan Halil’in eve döndüğünü şans eseri öğrenen Zeynep, kendini aldatılmış hisseder. Ondan başka herkes döndüğünden haberdardır. İkinci hayal kırıklığını ise Ali Fuat’ın davayı çektiğini öğrendiğinde yaşar. Her ne kadar uzlaştık dese de, Zeynep bu ani kararın arkasındaki gerçek nedeni öğrenmek için, Ali Fuat’ı evine sürpriz bir ziyarette bulunur.

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM TEK PARÇA FULL



YÜREK ÇIKMAZI 6. BÖLÜM FRAGMANI




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#Zeynep
#Sefer
20 minutes ago
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Yürek Çıkmazı 16. Bölüm Fragmanı
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