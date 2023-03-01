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Yürek Çıkmazı 15. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir süre ara vermişti. Uzun bir aranın ardından dizinin 14. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Yürek Çıkmazı’nın bu bölümünde Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı’nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil’i arayan Zeynep’in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil’i Zeynep’i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır. Yürek Çıkmazı 14. bölümü tek parça full izlemek ve 15. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

12:19 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Tek Parça FULL

Yürek Çıkmazı 14. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nın 14. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizini son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

YÜREK ÇIKMAZI 15. BÖLÜM FRAGMANI


YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM ÖZETİ


Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı’nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil’i arayan Zeynep’in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil’i Zeynep’i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır.

Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, “ya ben ya baban” diyerek onu bir seçime zorlar.

Öte yandan Yılmaz’ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer. Yılmaz’ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir.

Halil’in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.



#Yürek Çıkmazı
#TRT
#dizi izle
#tek parça
#fragman
#14. bölüm
1 saat önce
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Yürek Çıkmazı 15. Bölüm Fragmanı
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