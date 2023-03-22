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Yürek Çıkmazı 18. Bölüm Fragmanı

TRT 1’in sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 17. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde Ali Fuat’ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil’i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil’in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat’la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır. Yürek Çıkmazı 17. bölümü tek parça full izlemek ve 18. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:37 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 17. Bölüm

Yürek Çıkmazı 17. Bölüm

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı’nin yeni bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, bölüm özetine ve 18. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Fuat’ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil’i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil’in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat’la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır.

Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli’yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil’le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat’ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Zeynep içten içe kendisini suçlarken Halil, Zeynep’e bu işin peşini bırakmasını söyler. Olan olmuştur. Geçmişin kimseye bir yararı yoktur artık.

Zafer sarhoşluğu içinde arkalarından atıp tutan Yılmaz’a, aynı gece bir telefon gelir. Banyoda düşen Kader, sesini kimseye duyuramamış, son çare olarak Yılmaz’ı aramıştır. Yılmaz, telaş içinde yanında Feride’yle birlikte yardıma gider. Birdenbire ortaya çıkan bu kadın Feride’yi rahatsız etse de babası tembihlediği için Birsen’e bir şey söyleyemez. Ertesi gün Kader’i polikliniğe götürmek için Feride’nin arabasını alan Yılmaz, kaza yapınca ailedeki herkes Kader’in varlığından haberdar olur.

Halil Zeynep cephesinde ise, sular durulmamıştır. Zeynep’in kendisine hala güvenmediğini gören Halil, ciddi bir adım atmaya karar verir. Aynı kararı Yılmaz da almıştır. Baba oğul, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerinden habersiz, harekete geçer.

YÜREK ÇIKMAZI 17. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Yürek Çıkmazı 17. bölümü tek parça full izlemek için

YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM FRAGMANI

Yürek Çıkmazı 18. bölüm fragmanı için


#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Halil
#Feride
#Zeynep
#Ali Fuat
1 saat önce
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