KPSS başvuru takvimi: 2022 KPSS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nereden, nasıl yapılacak?

KPSS başvuruları başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı bu sene ön lisans, lisans ve ortaöğretim için düzenlenecek. Adaylar kendi mezuniyet durumlarına uygun olan oturumlara başvuru yapacak ve sınav ücretini yatıracaklar. Peki, KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. KPSS başvuru ücretleri kılavuz yayımlandığında duyurulmuş olacak.

KPSS SINAVI 2022 OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.