506 APHB; 506 sayılı kanun gereği hazırlanan aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesinin zorunluğu olduğunu işaret eder. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümüne bakabilir. Peki 506 APHB meslek kodu nedir? Aylık prim ve hizmet belgesi ne işe yarar? 506 sayılı kanun kimleri kapsıyor? İşte detaylar.

506 APHB meslek kodu nedir?

APHB meslek kodu, 506 sayılı Kanuna tabi olarak bildirilen SSK hizmetleri için işveren tarafından seçilen sigortalı meslek kodudur. İşveren tarafından kodla bildirim zorunludur.

506 sayılı kanun geçerli mi?

Ancak 506 sayılı Kanunun mülga 62. maddesindeki bahse konu hüküm 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan ilgili maddelerine taşınmış ve kanunun 106. Maddesi ile 506 sayılı kanunun mülga olmayan maddeleri hariç diğer maddeleri mülga olmuştur.

506 APHB meslek kodu

Aylık prim ve hizmet belgesi nedir?

APHB evrakı, işverenin bir aylık süreç içerisinde çalıştırdığı personelin, SGK tarafından belirlenen tarihte, SGK'ya sunduğu ve içeriğinde işverene dair istenen bilgilerin eksiksiz şekilde yer aldığı evraktır.

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4 A sigorta ne demek?

4a sigorta: 4a sigortası, Eskiden Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) çatısı altında olan ve SSK'ya prim ödeyenleri dahil eden bir sigortaydı. Ancak SSK, SGK'ya bağlandığında halk arasında bilinen SSK sigortası da 4a sistemi adını aldı. 4a sisteminin kapsamı ise özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.

506 sayılı kanun kimleri kapsıyor?

Madde 36 – (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 üncü maddesinin (A) ve (C) fıkralarında belirtilen yardımlardan yararlanırlar.

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