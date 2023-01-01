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9 gollü tarihi maçta kazanan taraf PSG oldu

Lionel Messi’nin liderliğindeki Paris St Germain, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından oluşan seçkin bir karmayla karşı karşıya geldi. Muhteşem mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan 5-4'lük skorla Paris Saint-Germain oldu. Goller dakika 3’ Lionel Messi 34’ ve 45’ Cristiano Ronaldo (2), 43’ Marquinhos, 53’ Sergio Ramos 56’ Hyun Soo Jang, 60’ Kylian Mbappe, 78’ Hugo Ekitike ve 90’ Anderson Talisca’dan geldi. Al-Hilal & Al-Nassr 4-5 PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

9:36 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al-Hilal & Al-Nassr 4-5 PSG

Al-Hilal & Al-Nassr 4-5 PSG

#Cristiano Ronaldo
#Messi
#PSG
#Al-Nassr
#Al-Hilal
#Riyad
#maç özeti
12 dakika önce
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9 gollü tarihi maçta kazanan taraf PSG oldu
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