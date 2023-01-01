İngiltere Premier Lig 21. haftasında Manchester City evinde Tottenham’ı konuk etti. Tottenham 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 mağlup oldu. Goller dakika 45’ Dejan Kuluevski, 45’ Emerson Leite, 51’ Julian Alvarez, 53’ Erling Haaland, 63’ ve 90’ Riyad Mahrez(2)’den geldi. City bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak 2.sıradaki yerini korudu. Manchester City - Tottenham maç özetine ve İngiltere Premier Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.