Anadolu Üniversitesi açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2025-2026 yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi - 17 Ekim Cuma tarihleri arasında yapılacak. AÖF bahar dönemi finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İşte açık öğretim güz dönemi sınav tarihleri.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Vize sınavları ise 4-5 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve bahar ve güz dönemi sınav tarihlerini araştırıyor. Güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, final sınavları hangi tarihte uygulanacak?
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025'te düzenlenecek.
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2025-2026 yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi - 17 Ekim Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2025-2026 AÖF SINAV TARİHLERİ
- AÖF Güz dönemi ara sınavı: 6-7 Aralık 2025
- AÖF Final sınavı: 17-18 Ocak 2026
- AÖF Bahar dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026
- AÖF Final sınavı: 16-17 Mayıs 2026
- AÖF Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026