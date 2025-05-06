Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Vize sınavları ise 4-5 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve bahar ve güz dönemi sınav tarihlerini araştırıyor. Güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, final sınavları hangi tarihte uygulanacak?