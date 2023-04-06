Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 28. haftası yarın oynanacak Konyaspor - Antalyaspor maçı ile start verecek. Liderlik yarışında önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, orta ve şut çalışması yapan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik idman yaptı.