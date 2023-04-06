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Beşiktaş 28. hafta hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de 28. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Konyaspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde galibiyet serisi yakalayarak ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş’ın bu hafta kimle oynayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlılar lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada hata yapmayarak aradaki puan farkını düşürme peşinde olacak. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun yanıtı.

12:50 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig 28. haftası yarın oynanacak Konyaspor - Antalyaspor maçı ile start verecek. Liderlik yarışında önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Spor Toto Süper Lig 28. haftası’nda 9 Nisan Pazar günü Beşiktaş evinde Giresunspor’u konuk edecek. Vodafone Park’ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ, GİRESUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, orta ve şut çalışması yapan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik idman yaptı.

Çalışmaya dinlendirilen Salih Uçan ve tedavisi devam eden Dele Alli katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Spor Toto Süper Lig
#Şenol Güneş
#Atilla Karaoğlan
#Giresunspor
#28. hafta
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