Bilgisayarda işlemci, ekran kartı, bellek gibi özellikleri öğrenme

Bilgisayar özelliklerini öğrenmek için Windosun güncel sürümü hakkında bilgi sahibi olmak avantaj olabilir. Windows 10, dünyanın en popüler masaüstü işletim sistemidir ve Windows 11 hızla ilerlerken, çoğumuz yakın gelecekte Microsoft'un mevcut işletim sistemini kullanmaya devam edeceğiz. Ve her gün kullansanız bile, her zaman öğrenecek daha çok şey vardır. Bu sebeple windows kullanımın bilmek ve üst sürümlerini takip edip yeniliklerini öğrenmek her zaman avantaj sağlar. Windows 10, Windows 7, 8 veya daha düşük sürümler, bilgisayarımızın teknik detaylarına ve özelliklerine bakmak için izlememiz gereken yollar yaklaşık aynıdır.

WİNDOWS 10’DA BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

Bilgisayarınızla ilgili ayrıntılı özellikleri Windows 10'da nasıl bulacağınızın yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz. Bunun için birden fazla yolu sizler için sıraladık.

Eğer bilgisayar donanımı konusunda bilgili değilseniz veya macOS'tan Windows'a geçiş yaptıysanız, bu ipuçları Windows 10 deneyiminizde daha fazlasını elde etmenize yardımcı olacaktır. İşlemcisi, ekran kartı, belleği ve daha fazlası hakkında bilgi için bilgisayarınızın özelliklerini Windows 10'da nasıl bulabilirsiniz?

Kontrol panelinde bilgisayar sistem bilgilerini bulma

Sadece birkaç tıklama ile işlemcinizi, ne kadar belleğe sahip olduğunu ve çalıştırdığınız Windows sürümü hakkında bilgileri görebilirsiniz. İşte adım adım bilgisayardaki genel sistem bilgilerini bulma:

1. Başlat düğmesine tıklayın ve "Kontrol" yazın.

Başlat menüsüne "kontrol" yazarak Kontrol panelini bulun.

2. Arama sonuçlarında Denetim Masası'na tıklayın.

3. "Sistem"e tıklayın.

Sistem bölümünde PC'nizin özellikleri hakkında bir özet görebilirsiniz.

Ayarlar'da temel sistem bilgilerini bulun

Benzer bilgileri (çalıştırmakta olduğunuz Windows sürümüyle ilgili bazı ek ayrıntılarla birlikte) Ayarlar'da görebilirsiniz.

1. Başlat düğmesine tıklayın ve Ayarlar'ı seçin (güç simgesinin üzerindeki dişli şeklindeki simgedir).

2. "Sistem"e tıklayın.

3. "Hakkında"yı tıklayın.

Sistem Bilgilerinde ayrıntılı özellikleri bulun

Windows, bilgisayarınız hakkında çok daha ayrıntılı bilgileri Windows'un Sistem Bilgileri'nde kataloglar.

1. Başlat'a tıklayın ve "sistem bilgisi" yazın.

2. Arama sonuçlarında "Sistem Bilgileri"ne tıklayın.

Kısayol olarak Windows+R tuşunu kullanarak da açılan ekranda "Sistem" seçeneğine ulaşabilirsiniz.

3. İhtiyacınız olan ayrıntıların çoğunu ilk sayfada, Sistem Özeti düğümünde bulabilirsiniz. Ek bilgi için sol bölmedeki her bir düğümü de genişletebilirsiniz.

Bilgisayarın ekran kartı özelliklerini öğrenme

Başlat menüsüne tıklayın.

Dxdiag yazıp Enter tuşuna basın.

1. Görüntü/Ekran sekmesine tıklayın

Oradan ekran kartının modeline bakabilirsiniz.

Başlat menüsüne ‘dxdiag’ yazdığınız zaman DirectX Tanı Aracı’nı açmış oluyorsunuz. Bu dahili araç sayesinde ekran kartınızın modelini, bellek kapasitesini öğrenebiliyorsunuz. Fakat size önerimiz hemen aşağıdaki harici yazılımı kullanarak detaylıca öğrenmek olur.

Bilgisayarın işlemcisini öğrenme

Bilgisayarınızın işlemcisini öğrenmek için öncelikle bilgisayarınızın ekranından fare ile sağ tıkladıktan sonra açılan pencerede "özellikler" kısmına gelerek buraya tıklayınız. Giriş yaptıkran sonra açılan pencerede bilgisayarınıza ait işlemci, ram belleğini ve ayrıca işletim sisteminize ait özellikleri kolaylıkla görebilirsiniz.