Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti. İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu. Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.