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Bugün hangi maçlar var? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, ezeli rakibi Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı.

09:22 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti. İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu. Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan’ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

17 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 17:00 M.Başakşehir - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  2. 17:00 Estonya - Almanya UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  3. 17:30 İskoçya - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  4. 17:30 Polonya - İrlanda UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  5. 18:30 Sumqayıt - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  6. 18:35 Al Ain - Al Nasr BAE Lig Kupası Bilyoner TV
  7. 20:00 Ankaragücü - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  8. 20:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  9. 21:00 Macaristan - Galler UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  10. 21:00 Portekiz - Almanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
  11. 21:35 Airdrieonians - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
  12. 22:00 Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final TV8 CBC Sport Exxen
  13. 22:00 Middlesbrough - Coventry İngiltere Championship Bilyoner TV



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