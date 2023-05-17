Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi. Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Inter ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti. İlk yarının başında Milan gol için yüklense de Inter daha sonra oyunda dengeyi kurdu. Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 74. dakikada Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, ezeli rakibi Milan’ı rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale yükselen taraf oldu. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.
17 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 17:00 M.Başakşehir - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Estonya - Almanya UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 17:30 İskoçya - Fransa UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 17:30 Polonya - İrlanda UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 18:30 Sumqayıt - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:35 Al Ain - Al Nasr BAE Lig Kupası Bilyoner TV
- 20:00 Ankaragücü - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Macaristan - Galler UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 21:00 Portekiz - Almanya UEFA U17 Avrupa Şampiyonasi UEFA.tv
- 21:35 Airdrieonians - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
- 22:00 Manchester City - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final TV8 CBC Sport Exxen
- 22:00 Middlesbrough - Coventry İngiltere Championship Bilyoner TV