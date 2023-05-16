İstanbulspor-Galatasaray
Süper Lig'de 34. haftasında İstanbulspor, Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'da Zaniolo 75.dakikada kırmızı kart gördü.
Maçın gollerini 45+11. ve 89. dakikalarda Icardi attı. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 76'ya çıkartırken, İstanbulspor 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, Sivasspor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
İstanbulspor-Galatasaray maç özeti
7. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Oliveira topla buluştu. Oliveira’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada Mertens’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica’nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Mertens’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+6. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi oldu. Kaleye sokulan Icardi’nin kale önüne çıkardığı pasta Rashica yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR’ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.
45+11. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jenssen’in sağından ağlarla buluştu. 0-1