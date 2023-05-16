Maçın gollerini 45+11. ve 89. dakikalarda Icardi attı. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 76'ya çıkartırken, İstanbulspor 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, Sivasspor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.