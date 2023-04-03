Bulgaristan seçim sonuçları
Bulgaristan’da 240 üyeli 48. Parlamentonun oluşturulması için düzenlenen genel seçimde sandıklar kapandı. Oyların dağılımına göre, hiçbir siyasi güç tek başına hükümet kuramayacak. Partiler, koalisyon için müzakerelere gitmek zorunda kalacak.
Bulgaristan seçim sonuçları kim ne kadar oy aldı?
Bulgaristan'da kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Merkez Seçim Komisyonu (ZİK), katılım oranının yüzde 40 civarında olan seçimin kesin sonuçlarını 7 Nisan’da açıklayacak. Yurt dışından gelecek oyların da sonuçları önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
HÖH partisi yüzde kaç oy aldı?
Son 2 yılda, kısa ömürlü 4 parlamentonun hükümet kuramamaları nedeniyle ülke, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in atadığı geçici hükümetleri tarafından yönetiliyor. Radev, yeni parlamentonun açılış tarihini en kısa zamanda açıklayacağını bildirdi.