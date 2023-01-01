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Sevilla çeyrek finale yükseldi
İspanya Kral Kupası son 16 turunda İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo Alaves evinde Sevilla’yı ağırladı. Deplasmanda Sevilla maçı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Gol dakika 48’ Ivan Rakitic’ten geldi. Deportivo Alaves - Sevilla maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:42 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deportivo Alaves 0-1 Sevilla

Deportivo Alaves 0-1 Sevilla

#Sevilla
#Deportivo Alaves
#maç özeti
#İspanya Kral Kupası
#son 16 turu
14 saat önce
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Sevilla çeyrek finale yükseldi
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