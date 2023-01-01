İspanya Kral Kupası son 16 turunda İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo Alaves evinde Sevilla’yı ağırladı. Deplasmanda Sevilla maçı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Gol dakika 48’ Ivan Rakitic’ten geldi. Deportivo Alaves - Sevilla maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:42 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deportivo Alaves 0-1 Sevilla
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Alaves ve Sevilla karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Deportivo Alaves kupaya veda etti.
DEPORTİVO ALAVES - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
Deportivo Alaves - Sevilla maç özetini izlemek için
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