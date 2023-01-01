İtalya Kupası son 16 turunda Napoli evinde Cremonese’yi konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında Cremonese 5-4 üstün gelerek adını çeyrek finale yazdırdı. Napoli kupaya veda etti. Goller dakika 18’ Charles Pickel, 33’ Juan Jesus, 36’ Giovanni Simeone ve 87’ Felix Ohene Afena-Gyan’dan geldi. Napoli - Cremonese maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.