ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı

ABD Başkanı Biden
Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.
"Türkiye'nin operasyonları bölgedeki barışı tehdit ediyor"
Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.
Türkiye'nin SİHA'sını düşürdüler
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıklamıştı.
Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." demişti.
Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişmişti.