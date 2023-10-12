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ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı, Amerikan ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak için ilan edilen "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi. Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savundu.

20:57 . 12/10/2023 jeudi
AA
ABD Başkanı Biden

ABD Başkanı Biden

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

"Türkiye'nin operasyonları bölgedeki barışı tehdit ediyor"

Biden,
"özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını"
savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun
"ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit"
oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.

Türkiye'nin SİHA'sını düşürdüler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip, "Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü." demişti.

Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı, "ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu." diyerek kendisiyle çelişmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin skandalına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Türkiye'ye ait bir SİHA'yı Suriye'de düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değiliz miyiz? Terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsün? Görmedim, etmedim... Bunu nasıl söylersin?
" dedi.



#Joe Biden
#ABD
#Türkiye
#Suriye
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