ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye' vurgulu skandal 'Suriye' kararı: 'Ulusal acil durum' hali uzatıldı

"Türkiye'ye ait bir SİHA'yı Suriye'de düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değiliz miyiz? Terörle mücadele eden bu ülkenin SİHA'sını nasıl düşürürsün? Görmedim, etmedim... Bunu nasıl söylersin?