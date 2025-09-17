ABD Başkanı Donald Trump, Kral Charles ile bir araya geldi

Yeni Şafak
16:1117/09/2025, Çarşamba
DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Kral 3’üncü Charles tarafından Windsor Kalesi'nde resmi törenle karşılandı. Trump’a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye yaptığı 2’nci resmi ziyaretinin ilk ayağında Kral 3’üncü Charles ile bir araya geldi. Trump, Windsor Kalesi’nde resmi törenle karşılandı.


Trump’a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.



