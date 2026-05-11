Aktivist Seyf Ebu Kişk'ten İsrail'e karşı hukuki süreç adımı: Yasal işlem başlatacak

23:0211/05/2026, Pazartesi
AA
Aktivist Seyf Ebu Kişk

Filistinli kökenli aktivist Seyf Ebu Kişk, işgalci İsrail’in kendisini 10 gün zorla alıkoyması nedeniyle yasal işlem başlatacağını açıkladı. Ebu Kişk, Filistin halkına destek çağrısı yaparak 15 Mayıs’taki Nakba gösterisine katılım çağrısında bulundu.

Filistinli kökenli olan İspanyol ve İsveç vatandaşlığı bulunan aktivist Seyf Ebu Kişk, İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyip kendisini 10 gün süreyle zorla alıkoymasından ötürü bu ülke hakkında yasal işlem başlatacağını bildirdi.

İsrail tarafından 10 gün boyunca gözaltında tutulduktan ve açlık grevi yaptıktan sonra 10 Mayıs'ta serbest bırakılan ve ailesiyle yaşadığı İspanya'nın Barselona kentine dün gelen Ebu Kişk, Katalonya Alternatif İntersendika'nın merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Ebu Kişk, kaçırılmasından ve alıkonulmasından ötürü İsrail'e karşı yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Küresel Sumud Filosu'na ve kendisine destek veren tüm sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Ebu Kişk, "Filistin halkı için mücadeleyi birleştirmeye ve savunmaya devam etmeliyiz." çağrısında bulundu.

Aktivist Ebu Kişk, Filistin'de Gazze'de olup bitenlere hiç kimsenin kayıtsız kalmayacağını, uluslararası ve sivil toplumun bu konuyu sürekli gündemde tutması gerektiğini vurguladı.

Ebu Kişk, herkesi Nakba (Büyük Felaket) dolayısıyla 15 Mayıs'ta Barselona'da yapılacak gösteriye katılmaya davet etti.


