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Dünya Almanyada camiye ırkçı saldırı Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemedi
AVRUPA

Almanya'da camiye ırkçı saldırı: Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemedi

Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Tuğra Camisi'ne gece 01.30 sularında gelen iki kişiden birinin çevreyi gözlerken, diğerinin duvara ırkçı ifadeler yazması güvenlik kameralarına yansıdı. Fakat polis, Gelsenkirchen'deki camiye yapılan ırkçı ve İslamofobik motifli saldırının güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye gerek görmedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki caminin duvarına dün gece kimliği belirsiz kişilerce ırkçı ifadeler yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Tuğra Camisi'ne gece 01.30 sularında gelen iki kişiden birinin çevreyi gözlerken, diğerinin duvara ırkçı ifadeler yazması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cami duvarına "Defolun – Düzenden Kaosa" yazan iki kişi, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

IGMG Tuğra Camisi Derneği Başkanı Kazım Ünlü, olayı öğrenir öğrenmez polise intikal ettirdiklerini ancak polisin tutanak tutup bir şey yapamayacağını belirttiğini aktardı.

İslam düşmanı bir saldırı

Bunun ırkçı ve İslam düşmanı bir saldırı olduğunu ifade eden Ünlü, polisin güvenlik kamerası kayıtlarını dahi incelemeye gerek görmediğini aktararak, polisin bu tavrını eleştirdi.

Camiye 2018 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca benzer şekilde saldırıda bulunulmuş ve cami duvarına terör örgütü propagandası içeren ifadeler yazılmıştı.

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