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Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 12 kişi yaralandı

20:5223/05/2025, Cuma
AA
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Hamburg'da saldırı düzenlenen tren istasyonu.
Hamburg'da saldırı düzenlenen tren istasyonu.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki merkez tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda üçü ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'daki merkez tren istasyonunda bıçaklı saldırıya uğrayan 6 kişi ağır, 6 kişi hafif yaralandı.

Üçü ağır 12 kişi yaralandı

Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, durumu ağır olanlar çevre hastanelere sevk edildi.
Ağır yaralılardan üçünün hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken, saldırının ardından bir kadın gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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