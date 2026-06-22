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Arnavutluk’ta yüz binler sokaklara döküldü

Arnavutluk’ta yüz binler sokaklara döküldü

Durim Abazi
04:0022/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arnavutluk.
Arnavutluk.

Arnavutluk’ta, 22 gündür ülke tarihindeki en büyük gösterilerden biri düzenleniyor.

Yerel medya verilerine göre cumartesi akşamı eyleme katılan kişilerin sayısı 250 bin civarında olduğu belirtildi. Rakam bugüne kadar Arnavutluk'ta yapılan en büyük gösteri olarak kayıtlara geçti. Göstericiler, ülkenin güneyi Vlora şehrindeki Zvernec bölgesinde bir sahilin, ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Siyonist damadı Jared Kushner ile bağlantılı olan turizm projesi kapsamında satılmasını protesto ediyor. Söz konusu projelerin iptal edilmesinin yanı sıra göstericiler Başbakan Rama’nın liderliğindeki hükümetin de istifasını istiyor. Protestocular aynı zamanda Rama ile muhalefet lideri Salih Berisha’nın da adalet önünde hesap vermesini talep ediyor. Başbakan Rama son yıllarda İsrail'e tüm dijital ve siber teknolojiyi, bankacılık sistemini, savunma sistemini, petrolden tarıma kadar doğal kaynakları kontrol etme yetkisini verdi ve vermeye devam ediyor. Tüm bu yaşananlar Arnavut halkını, Rama'nın Zvernec ve Sazan bölgelerinde bir İsrail devleti veya yerleşim bölgesi kuracağına inanmaya itiyor. Eyleme katılan Arnavutlar ABD’yi dost olarak gördüklerini ancak ülkesinin de işgal edilip dünyada ikinci bir Filistin olmasını istemediklerini vurguluyor.


#Arnavutluk
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