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Dünya

'Asrın felaketi' sonrası Putin'den deprem talimatı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam edilirken 'asrın felaketi' olarak tanımlanan afet dünyaya da deprem gerçeğini acı bir şekilde bir kez daha hatırlattı. Bilim insanlarını dahi şaşırtan depremler sonrası birçok ülke de olası deprem felaketine karşı tedbir almaya başladı. Bu ülkeler arasında Rusya da yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdiği bildirildi.

21:49 . 7/03/2023 Salı
AA
Putin, Rusya’da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı verdi.

Putin, Rusya’da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

Rapor için son tarih ağustos ayı

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.



#DEPREM
#Putin
#Rusya
#talimat
1 saat önce
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'Asrın felaketi' sonrası Putin'den deprem talimatı
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