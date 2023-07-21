Avrupa Birliği teklifi hazırladı: Putin’i kızdıracak 20 milyar euroluk plan

Foto/arşiv
Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde açıklama yapar Borrell, Ukrayna’ya “sürdürülebilir ve öngörülebilir” desteğin önemine dikkati çekti.
Borrell, Ukrayna’ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu içinde özel bir kısım ayırarak bu ülkeye savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek 4 yıl boyunca yılda 5 milyar euro verilmesi konusunda teklif hazırladığını açıkladı.
“Bu bizim ihtiyaç değerlendirmemiz ve Ukrayna’ya uzun vadeli güvenlik taahhütlerimizin maliyetidir.” diyen Borrell, konunun karara bağlanmadığını, ağustos sonunda İspanya’nın Toledo kentinde AB dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısında yeniden görüşüleceğini aktardı.
Borrell, Rusya’nın tahıldan ciddi miktarda gelir elde ettiğini, fiyatların artmasıyla gelirinin daha da yükseleceğini belirtti.