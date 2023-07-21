Avrupa Birliği teklifi hazırladı: Putin’i kızdıracak 20 milyar euroluk plan

Borrell, Ukrayna’ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu içinde özel bir kısım ayırarak bu ülkeye savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek 4 yıl boyunca yılda 5 milyar euro verilmesi konusunda teklif hazırladığını açıkladı.