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Dünya Avusturya hükumeti uyardı İnekleri öpmekten vazgeçin
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AVRUPA

Avusturya hükumeti uyardı: İnekleri öpmekten vazgeçin

Avusturya'da sosyal medyada hızla yayılan 'inek öpme challenge' videolarının sayısı gün geçtikçe artırıyor. Yaşanan bu akım üzerine hükümetten "İnekleri öpmekten vazgeçin, agresifleşebilirler" açıklaması geldi.

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Hükümet, 'davranış kuralları' yayınlayarak dağ yürüyüşçüleri ve turistlerin inek sürülerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.
Hükümet, 'davranış kuralları' yayınlayarak dağ yürüyüşçüleri ve turistlerin inek sürülerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Avusturya'da sosyal medya platformlarında 'inek öpme challenge' videolarının sayısı gün geçtikçe artarken, hükumetten uyarı geldi. Yetkililer "İnekleri öpmekten vazgeçin, agresifleşebilirler." ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Avusturya'da popüler olan İsveç menşeli challenge (meydan okuma) uygulaması Castl'da son günlerde ilginç bir yarışma başlatıldı.

Bir sosyal sorumluluk projesine bağış sağlamak için başlatıldığı belirtilen 'İnek öpme challenge' isimli yarışmaya katılan kullanıcılar, inekleri öperken çektikleri fotoğrafları ve videoları paylaşıyor.

Ancak bu yarışma internette popüler hale gelince hükumetten kullanıcılara uyarı geldi. Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger, kullanıcılara inekleri öpmekten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

"Agresifleşebilirler"

Özellikle buzağısı olan ineklerin bu 'öpücük' nedeniyle agresifleşebileceğini belirten bakan, yarışmayı 'tehlikeli bir musibet' olarak nitelendirdi.

  • Koestinger, "Meralar ve çayırlar hayvanat bahçesi değil. Bunun gibi eylemlerin ciddi sonuçları olabilir. Bu meydan okuma eylemleri meralarda var olma çabamızın karşısında duruyor" dedi.

Avusturya'da tarım ve hayvancılığın ekonominin temel direklerinden olması nedeniyle hükümetin turistlerin ve çiftçilerin faaliyetleri konusunda hassas davrandığı biliniyor.

Hükümet, 'davranış kuralları' yayınlayarak dağ yürüyüşçüleri ve turistlerin inek sürülerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

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