Dünya Azerbaycan Ordusu TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
ASYA

Azerbaycan Ordusu TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi

Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar SİHA’larının da katılımıyla İnsansız Hava Araçları (İHA) tatbikatı yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Ordusu TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi
TB2 Bayraktar SİHA

Azerbaycan Ordusu, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tatbikat gerçekleştirirken, TB2 Bayraktar SİHA’ları kullanıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önceden belirlenen tatbikat planına göre Azerbaycan Ordusu’nun çeşitli İnsansız Hava Araçları (İHA) personelinin eğitim uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

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Tatbikatta, kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA’ları temsili düşman hedeflerinin tespiti, keşif bilgilerinin kontrol noktalarına aktarılması, hedeflerin nokta atışıyla yok edilmesi gibi görevleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, önceden belirlenen güzergahlarda İHA operatörlerinin, muharebe becerilerini geliştirmek için gerçekleştirilen tatbikatları başarıyla tamamladığı da aktarıldı.

Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat
OYNAT 01:29
Azerbaycan ordusundan 'Karabağ Fatihi' Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat
Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki işgali sonlandıran operasyonda kilit rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'ları ile tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan SİHA'ların hedefleri nokta atışıyla yok ettiği belirtildi.


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