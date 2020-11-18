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Dünya Azerbaycanda Dağlık Karabağdaki Rus Barış Gücüne protesto Rusya git, Türkiye kal
ASYA

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü'ne protesto: Rusya git, Türkiye kal

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, " Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

Haber Merkezi DHA
Bakü'de Rusya güçleri protesto edildi.
Bakü'de Rusya güçleri protesto edildi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

DHA
Bakü'de Rusya güçleri protesto edildi.
  • Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı.

Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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