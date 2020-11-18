Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü'ne protesto: Rusya git, Türkiye kal

Ekonomi

18 Kasım altın fiyatlarında son durum

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarla yaşanan hareketlilik sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak ediliyor. Yatırımcılar her gün altın fiyatlarını heyecanla araştırıyor. İşte 18 Kasım altın fiyatları ve çeyrek altın ile gram altının fiyatında son durum...