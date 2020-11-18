Karabağ’a İdlib sistemi: Karabağ'da son durum Karabağ’a İdlib sistemi Dağlık Karabağ’a Rus barış Gücünün yerleştirilmesi tamamlandı. Türk askeri ise ateşkesin kontrolü görevi için Azerbaycan’a gitmek üzere tezkerenin Meclis’te onaylanmasını bekliyor. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı haritalara göre, Ermenistan’ın terk etmesi gereken Terter, Murovdağ ve Ağdam ile Şuşa, Fuzuli, Cebrayil, Laçin, Kelbecer bölgeleri Azerbaycan toprağı olarak gözlem noktaları dışında bırakıldı.

Kıymet Sezer 18 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 03:32 Yeni Şafak