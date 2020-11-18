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Karabağ’a İdlib sistemi: Karabağ'da son durum

Karabağ’a İdlib sistemi

Dağlık Karabağ’a Rus barış Gücünün yerleştirilmesi tamamlandı. Türk askeri ise ateşkesin kontrolü görevi için Azerbaycan’a gitmek üzere tezkerenin Meclis’te onaylanmasını bekliyor. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı haritalara göre, Ermenistan’ın terk etmesi gereken Terter, Murovdağ ve Ağdam ile Şuşa, Fuzuli, Cebrayil, Laçin, Kelbecer bölgeleri Azerbaycan toprağı olarak gözlem noktaları dışında bırakıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’a İdlib tecrübesini aktardıkları görülüyor.
Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’a İdlib tecrübesini aktardıkları görülüyor.

Dağlık Karabağ’a Rus barış Gücünün yerleştirilmesi tamamlandı. Türk askeri ise ateşkesin kontrolü görevi için Azerbaycan’a gitmek üzere tezkerenin Meclis’te onaylanmasını bekliyor.

Geride enkaz bıraktılar
DÜNYA
Geride enkaz bıraktılar

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı haritalara göre, Ermenistan’ın terk etmesi gereken Terter, Murovdağ ve Ağdam ile Şuşa, Fuzuli, Cebrayil, Laçin, Kelbecer bölgeleri Azerbaycan toprağı olarak gözlem noktaları dışında bırakıldı.

  • Bu bölgelerde ise Türk gücünün bulunması bekleniyor. Türkiye ve Rusya’nın Dağlık Karabağ’a İdlib tecrübesini aktardıkları görülüyor. Türkiye ve Rusya, İdlib’de tecrübe ettikleri sistemi burada uygulayacak. Azerbaycan’ın talebi doğrultusunda bölgeye gidecek olan Türk askerinin Rusya’nın gözleme noktalarının karşısına konuşlanması bekleniyor.
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