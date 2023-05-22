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Dünya

California'da uçak kazası: 2 pilot hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde Hawaii’ye giden küçük uçağın Pasifik Okyanusu’na düşmesi sonucu pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

11:26 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
California'da uçak düştü.

California'da uçak düştü.

ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde Hawaii’ye giden küçük uçağın Pasifik Okyanusu’na düşmesi sonucu pilot ve yardımcı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Viking Air DHC-6-400 Twin Otter uçağının California'nın San Francisco şehrinin kuzeyindeki Santa Rosa'dan Honolulu'ya uçmak üzere kalkış yaptığı belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) açıklamasında, uçağın kalkıştan kısa süre sonra Pasifik Okyanusu’na düştüğü kaydedildi.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada da pilot ve yardımcı pilotun yaşamını yitirdiği ifade edildi.






#ABD
#California
#uçak kazası
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