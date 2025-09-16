Yeni Şafak
Çin'de 4 general Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı

20:1516/09/2025, Salı
Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu 4 generalin meclis üyeliklerine son verildiğini ifade etti. Generallerin üyelikten çıkarılması, haklarında soruşturma yürütüldüğünün işareti olarak yorumlandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) mensubu 4 generalin, yasama meclisi olan Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldığı belirtildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin geçen haftaki yasama oturumuna ilişkin yapılan açıklamada, eski Halk Silahlı Polis Gücü Komutanı Orgeneral Vang Hunning, eski Halk Silahlı Polis Gücü Lojistik Dairesi Başkanı Korgeneral Cang Lin, Merkezi Askeri Komisyonun Müşterek Lojistik Destek Gücünün eski siyasi komiseri Korgeneral Gao Daguang ile Doğu Cephesi Komutanlığının eski siyasi komiseri Vang Cıbin'in meclis üyeliklerine son verildiği ifade edildi.

Komutanların meclis üyeliğinden çıkarılması, haklarında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

4 generalin üyelikten çıkarılmasıyla Çin Ulusal Halk Kongresinin Mart 2023'te başlayan yeni döneminde üyelikten azledilen generallerin sayısı 20'ye yükselirken, mecliste 281 kişiden oluşan askeri delegasyonun üye sayısı 261'e düştü.

Bu dönemde 6 orgeneral, 12 korgeneral ve 2 tümgeneral üyelikten çıkarıldı.


Ordudaki yolsuzluk soruşturmaları

Çin'de silahlı kuvvetleri hedef alan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında son 2 yılda çok sayıda üst düzey asker, ordudan ve partiden ihraç edilmiş, meclis üyeliklerinden azledilmişti.

2023'te önce Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik caydırıcılık bakımından kritik nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerini ve ardından 2024'te askeri donatım ve modernizasyondan sorumlu Donanım Geliştirme Dairesini hedef alan soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar sonrası daha önce bu birimlerin komutanlıklarını yapan halef ve selef iki Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Li Şangfu, ordudan ve partilerinden ihraç edilirken rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmıştı.

Öte yandan, Çin ordusunu yöneten Merkezi Askeri Komisyonun Siyasi Çalışma Dairesi Direktörü Amiral Miao Hua da benzer akıbeti paylaşmış, Komisyonun Başkan Yardımcısı, Çin'in en kıdemli ikinci askeri konumundaki Hı Veydong'un da soruşturulduğu iddia edilmişti.



