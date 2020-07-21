Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Nijere önemli ziyaret
ORTADOĞU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Nijer'e önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın güney komşusu Nijer'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afrika turumuzun ikinci ayağında dost ve kardeş Nijer’deyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo’daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer’e geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika turumuzun ikinci ayağında dost ve kardeş Nijer'deyiz" ifadelerini kullandı.

43. ELÇİLİK TOGO'DA AÇILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Afrika turunun ilk adresi olan Togo'ya giderek Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüştü.

Türkiye'nin Afrika'daki temsilciliklerini son yıllarda artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika'yla, Afrika ülkeleriyle ve Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. 2012'de 12 büyükelçiliğimiz vardı, şimdi 42 büyükelçiliğimiz var. İnşallah 43'üncü büyükelçiliğimizi burada, Lome'de açacağız." diye konuştu.

Mısır'dan tehlikeli adım: Libya'ya askeri müdahale yetkisi verdiler!
DÜNYA
Mısır'dan tehlikeli adım: Libya'ya askeri müdahale yetkisi verdiler!
Abone Ol Google News
Hedeflerinde Türkiye var!

Hedeflerinde Türkiye var!

​Libya'da kaybedenler Ermenistan'ı sahneye sürdü.
Vahşetin detayları ortaya çıktı

Vahşetin detayları ortaya çıktı

Katil, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış.
HDPnin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

O sene bu sene mi?

O sene bu sene mi?

​Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi.

Bayram için kritik uyarı!

Bayram için kritik uyarı!

​Prof. Dr. Özlü: Vaka sayısında artış yaşanabilir.
Koku gelince<br>ortaya çıktı

Koku gelince
ortaya çıktı

Kardeşinin çürümüş cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı.
Sirte için emir bekleniyor

Sirte için emir bekleniyor

Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanı operasyonun detaylarını verdi.
Ayşe tatile<br>nasıl çıktı?

Ayşe tatile
nasıl çıktı?

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın pilotu anlattı: Rumları lakaplarla devre dışı bıraktık.
Seferber oldular

Seferber oldular

​Ayasofya'nın halısını üreten fabrikanın yönetim kurulu üyesi Yeni Şafak'a konuştu.
Müslümanları<br>fişleme merkezi

Müslümanları
fişleme merkezi

Müslümanlar tarafından ortaya konulan her türlü sivil muhalefet, suç sayılacak.
İşkenceci peşinde

İşkenceci peşinde

"​Hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.