Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Nijer'e önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo’daki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağı olan Nijer’e geldi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika turumuzun ikinci ayağında dost ve kardeş Nijer'deyiz" ifadelerini kullandı.

43. ELÇİLİK TOGO'DA AÇILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Afrika turunun ilk adresi olan Togo'ya giderek Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé ile görüştü.

Türkiye'nin Afrika'daki temsilciliklerini son yıllarda artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Afrika'yla, Afrika ülkeleriyle ve Afrika'daki bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. 2012'de 12 büyükelçiliğimiz vardı, şimdi 42 büyükelçiliğimiz var. İnşallah 43'üncü büyükelçiliğimizi burada, Lome'de açacağız." diye konuştu.