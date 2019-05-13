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Dünya Endonezyanın yeni başkenti bu yıl sonunda belli olacak
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ASYA

Endonezya'nın yeni başkenti bu yıl sonunda belli olacak

Endonezya'nın yeni başkenti bu yıl sonunda belli olacak

Endonezya'da başkent Cakarta'nın taşınacağı yeni bölgenin bu yıl sonuna kadar belirleneceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Endonezya'nın başkenti Cakarta
Endonezya'nın başkenti Cakarta

Endonezya Planlama Bakanı Bambang Brodjonegoro, başkentin başka bölgeye taşınması kararı çerçevesinde başkentin yeni konumuna ilişkin çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Ön inşa ve altyapı çalışmaları hazırlıklarına 2020'de başlanacağını söyleyen Brodjonegoro, yeni başkentin 30 ila 40 bin hektarlık alana kurulmasının planlandığını dile getirdi.

Devlet Başkanı Joko Widodo da geçen hafta Kalimantan bölgesindeki birçok kente yaptığı ziyarette yeni başkent için yer incelemesinde bulundu.

Öte yandan taşınma işleminin 10 yıl kadar sürmesi beklenirken, kamu çalışanları dahil yeni başkent nüfusunun 1,5 milyon olacağı tahmin ediliyor.

  • Widodo geçen ay sonundaki kabine toplantısında başkenti, aşırı kalabalık, kirlilik ve sellerle mücadele eden Cakarta'dan taşımayı kararlaştırdığını bildirmişti.

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