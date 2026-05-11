Fransız vekillerden Macron'a tepki: Kenya'daki panelde katılımcıları susturmasına 'sömürgeci hareketi' dediler

Fransız milletvekilleri, Kenya'daki bir panelde, konuşmacıları bölerek sahneye çıkan ve katılımcıları "sessiz olmaya aksi takdirde salonu terk etmeye" çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hareketine tepki göstererek, Macron'un bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, "Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi" kapsamında düzenlenen panelde, konuşmacıların sözünü kesip sahneye çıkarak salondaki katılımcıları susturma girişimi, Fransız milletvekillerinin tepkisini çekti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Daniele Obono, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın sömürgeci geçmişine atıfta bulunarak, "Macron'un, Afrika kıtasına ayak basar basmaz bir sömürgeci gibi davranmaktan kendini alıkoyamadığını" söyledi.

Bir diğer LFI milletvekili Nadege Abomangoli ise Macron'un salonu susturduğu anları alıntıladığı paylaşımında, "Hayır, bu The Office (dizisinden) Michael Scott (karakteri) değil. Bu, Kenya'da sömürgeci gibi davranan Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron." ifadelerini kullandı.





Macron'un Kenya'daki panelde katılımcıları susturması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki zirve kapsamında kültür konusunda düzenlenen panele katılmış, Afrika kültürünü tanıtmak üzere yerel kıyafetli kişilerin sahnede konuşma yaptıkları sırada salonda yükselen seslere tepki gösteren Macron, sahneye çıkarak sunucudan mikrofonu almıştı.

Salondakilere hitaben, "Affedersiniz arkadaşlar, hey, hey, hey. Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken, böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız." diyen Macron, katılımcıları konuşmacılara karşı saygısız davranmakla itham etmişti.

Kendi aralarında konuşmak isteyen katılımcıları salondan ayrılmaya davet eden Macron, "İkili görüşmeler yapmak veya başka bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız, ikili görüşme alanları var, dışarı çıkarsınız." ifadelerini kullanmıştı.



